Директора турфирмы осудили за мошенничество на 5 лет в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на 5 лет осудили за мошенничество директора турфирмы, присвоившую 30 млн тенге туристов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городского суда №2, было рассмотрено дело в отношении директора туристического агентства «INFINITY TRAVEL M» Марты Нам. Она обвинялась в присвоении 30 млн тенге по п. 3 ч. 3 ст. 190 УК РК («Мошенничество, совершенное в отношении двух или более лиц»). Эти деньги ей перечислили 23 человека за туристические поездки. Но после получения денег директор турфирмы исчезла.

Обманутые люди обратились с коллективным заявлением в городское управление полиции. После чего было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил директора турфирмы к 5 годам лишения свободы. Суд также обязал осужденную вернуть потерпевшим деньги.