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Директора столичной школы подозревают в получении взятки от учителя
11 Июня 2020 13:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по городу Нур-Султан проводится досудебное расследование в отношении директора средней школы №18 акимата г.Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
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«Она подозревается в получении взятки в сумме 100 тыс. тенге от учителя начальных классов данной организации за распределение дополнительных учебных часов в новом учебному году», - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.
Расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемого, с определением степени его виновности, будет вынесено судом. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
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