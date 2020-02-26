Директора школы в Таразе отстранили от должности по подозрению в коррупции

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Предварительные итоги работы комиссии по рассмотрению обращения учителя СШ №43 областного центра озвучили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Ранее педагог казахского языка СШ №43 К. Боримбекова записала и выложила в социальные сети видеоролик, в котором рассказала о поборах с учителей и родителей, систематически устраиваемых директором этой школы Э.Умирбековой. За возражения руководителю учебного заведения по поводу поборов педагог была уволена.

Как рассказали в пресс-службе главы региона, по поручению акима области в связи с обращением преподавательницы создана рабочая комиссия в составе представителей управления образования, профсоюза, НПО и партии Nur Otan. Комиссия изучает все обстоятельства и готовит объективную правовую оценку действиям руководства и сотрудников школы. По всем фактам, озвученным в видеоролике, проводятся проверочные мероприятия. В случае подтверждения материалы будут направлены в правоохранительные органы.

Решением согласительной комиссии по индивидуальным трудовым спорам отдела образования города Тараза К.Боримбекова восстановлена в должности учителя казахского языка. Директор школы №43 Э. Умирбекова временно отстранена от занимаемой должности.

По окончании проверки будет принято решение в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вопрос находится на контроле заместителя акима области Ержана Жилкибаева.

На сегодняшний день средняя школа №43 работает в обычном режиме. Посещаемость учащихся в норме, все занятия проходят в соответствии с расписанием.

В пресс-службе акима Жамбылской области отметили, что накануне проблемы образования и воспитания подрастающего поколения, профподготовки и деятельности школьных педагогов обсуждались на встрече с работниками сферы образования акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева.

Глава региона подчеркнул недопустимость коррупции в учреждениях образования и заметил, что школа - государственная, а директор – управленец, который должен быть сменяемой фигурой. Государство предпринимает масштабные шаги по улучшению условий труда учителей, и общество вправе ждать от педагогов качественного образования, отметил Бердибек Сапарбаев.