Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Директора школ не могут занимать должность больше 7 лет – Ералы Тугжанов
2 Августа 2022 14:43

Директора школ не могут занимать должность больше 7 лет – Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ответил на депутатский запрос касательно правил ротации первых руководителей государственных организаций образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Закон Республики Казахстан «Об образовании» (далее – Закон) понятие «ротация» включено по инициативе депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан в 2021 году. В целях реализации норм Закона Министерством просвещения утверждены Правила проведения ротации первых руководителей государственных организаций образования (далее – Правила)», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе .

Правила определяют порядок проведения ротации первых руководителей государственных организаций образования.

«В соответствии с Законом и Правилами ротация первых руководителей государственных организаций образования – должностные перемещения между первыми руководителями государственных организаций образования, находящихся в введении местных исполнительных органов областей, которая осуществляется в пределах одного населенного пункта. Ротации подлежат руководители, занимающие должности 4 года со дня его назначения на должность в данной организации образования. При этом, максимально допустимый срок пребывания первого руководителя на занимаемой должности в одной организации образования не превышает 7 лет», - отметил зампремьера.

По его словам, для проведения ротации кадровой службой органов управления образованием формируется список первых руководителей, подлежащих ротации.

Согласно Правилам и условиям проведения аттестации педагогов (далее – Правила аттестации) (утвержден приказом МОН РК от 27 января 2016 года 83 «Об утверждении правил и условий проведения аттестации педагогов») формируется отчет по показателям эффективности работы первого руководителя, включающие более десяти критериев по направлениям работы. «Сведения по показателям эффективности рассматривает комиссия, являющаяся консультативно-совещательным органом для объективного и полного всестороннего изучения материалов и состоящая из представителей органов управления образования, методических кабинетов, средств массовой информации, общественных объединений в сфере образования», - добавил Е. Тугжанов.


Новости по теме
Более 500 директоров организаций образования поменяли место работы в рамках ротации в РК
Читайте также
Почти 64 кг муки потребляет ежегодно один казахстанец
Ербол Нургалиев покинул пост председателя Комитета труда, соцзащиты и миграции РК
Более 500 директоров организаций образования поменяли место работы в рамках ротации в РК
В онлайн-режиме намерены отслеживать строительство домов в Казахстане
Абитуриентам из социально уязвимых категорий населения оплатят учебу в Нур-Султане
Более 17 тыс. детей пойдут в первый класс в Карагандинской области
Команда создателей сериала «5:32» выдвинула ответные обвинения автору книги
Дистанционную форму обучения не будут вводить в Казахстане
Популярное
1 Аким Костанайской области сократил двух заместителей
2 Замакима Павлодарской области попала под сокращение
3 Улицу в Алматы упразднили после смерти водителя на митинге жильцов
4 Получасовой шторм с градом бушевал в одном из микрорайонов Нур-Султана
5 Нефтепродукты обнаружили в воде в дачном поселке Петропавловска

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Архив