Директора рынка в Жамбылской области оштрафовали за нарушение карантина

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы в Жамбылской области контролируют соблюдение санитарно-профилактических мер по профилактике коронавирусной инфекции на открывшихся объектах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О работе мобильных групп по контролю за карантинным режимом рассказали в департаменте полиции Жамбылской области.

«По поручению акима области на территории областного центра и районов созданы мобильные группы, в состав которых вошли работники акимата, совета ветеранов, депутаты маслихатов, департамента по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг Жамбылской области и Палаты предпринимателей «Атамекен». В целом, распоряжениями акимов города и районов организовано 48 групп», - пояснили в ведомстве.

Представителями групп выявлено 15 административных правонарушений, материалы по которым направлены в суд по ст. 462 ч. 3 КоАП РК (невыполнение постановлений, предписаний и иных карантинных требований). Штраф по данной статье для физических лиц предусмотрен в размере 5 МРП (13 890 тенге), для должностных лиц – 15 МРП (41 670 тенге). Субъектам малого предпринимательства или некоммерческим организациям за невыполнение карантинных мер придется заплатить штраф в размере ста МРП (277 800 тенге), субъектам среднего предпринимательства – 200 МРП (555 600 тенге). Крупные предприниматели могут быть оштрафованы на 500 МРП (1 389 000 тенге) с приостановлением действия разрешения.

Только за сутки мониторинговые группы обследовали 105 объектов Жамбылской области - торговые дома, кафе, рестораны, автомойки, торговые бутики и парикмахерские.

В ходе проверки сотрудниками Кордайского районного отдела полиции составлен протокол и направлен в суд в отношении директора рынка «Усен-улы» в селе Кордай Кордайского района. С остальными лицами районным отделом полиции проведена разъяснительная работа, отметили в правоохранительном ведомстве.

Напомним, четвертый этап ослабления карантинных мер действует на территории Жамбылской области с 1 июня. По решению областного оперативного штаба в Жамбылской области с 1 июня возобновлена деятельность некоторых видов коммерческих и социальных объектов. Обязательным условием является строгое соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, утвержденным Главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан.



