Директора колледжа транспорта накажут за участие в свадьбе в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В течение последних двух дней одной из обсуждаемых новостей стало участие директора Колледжа транспорта Айбека Нугымарова в качестве гостя на свадьбе в городе Семее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.
Как сообщила р уководитель управления образования ВКО Сайрангуль Жумадилова, п о поручению управления образования ВКО все колледжи области приняли меры по подготовке к новому 2020-2021 учебному году.
«Только в 6 колледжах, находящихся в сельских местностях и малых городах, по согласованию с департаментом Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг учебный год начат в традиционном формате со строгим соблюдением всех санитарных требований. Колледжами были закуплены все необходимые инструменты для качественной организации защиты здоровья студентов и работников колледжей: санитайзеры, тепловизоры, антисептики и т.д. Остальные колледжи начали учебный год в дистанционном или комбинированном формате. Необходимая подготовка к этому также была проведена. Приняты все меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, педагогов и других работников колледжей», - подчеркнула С. Жумадилова.
Руководитель управления образования также отметила, что вопрос сохранения здоровья студентов и сотрудников в этот нелегкий период является самым важным и обсуждаемым на каждом совещании, которые регулярно проводятся управлением образования с руководством колледжей.
«В этих условиях директор, который является примером для всех своих работников и учащихся, сам нарушает санитарно-эпидемиологические требования. Айбек Серикболұлы в данный момент находится в отпуске. По выходу из отпуска будет рассмотрен вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности», - сообщила С. Жумадилова. - Пользуясь случаем, призываем преподавательскую общественность соблюдать действующие ограничения, личным примером показывать важность соблюдения дистанции, ношения маски, соблюдения всех санитарных норм».
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