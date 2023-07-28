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Директора филиала «Правительство для граждан» задержали в области Абай

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
28 Июля 2023, 18:01
Директора филиала «Правительство для граждан» задержали в области Абай Фото: пресс-служба Комитета Национальной безопасности РК

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Его подозревают в получении взятки в крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета Национальной безопасности РК.

27 июля департамент КНБ по области Абай совместно с департаментом экономических расследований и при координации прокуратуры региона задержал директора филиала НАО «Государственная Корпорация «Правительство для граждан».

«Он подозревается в коррупционном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 366 Уголовного кодекса (Получение взятки в значительном размере). Задержанный водворен в изолятор временного содержания Семея.

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация не подлежит разглашению», - сообщили в пресс-службе ведомства.

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Коррупция   КНБ   Борьба с коррупцией   Правительство для граждан   Абайская область  
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