Директора Центра занятости населения в Алматинской области подозревают во взяточничестве

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Директор Центр занятости населения акимата Жамбылского района Алматинской области подозревается в неоднократном получении взяток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Антикоррупционной службой Алматинской области начаты досудебные расследования в отношении директора КГУ «Центр занятости населения акимата Жамбылского района Алматинской области» по подозрению в получении взяток на системной основе.

Он подозревается в четырех фактах получения взяток от 50 тыс. до 200 тыс. тенге от предпринимателей за оказание содействия в получении кредита по Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства 2017-2021 годы «Еңбек».

Процессуальное задержание в отношении чиновника не применялось в связи с признанием вины и заявленным ходатайством подозреваемого и его защитника о процессуальном соглашении.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.