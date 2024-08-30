Директор центра в Семее использовал подопечных с психическими заболеваниями на строительных работах

Координационный совет прокуратуры области Абай сообщил об окончании расследования уголовного дела в отношении директора, эксплуатировавшего недееспособных лиц, передает агентство Kazinform.

В ходе проверки установлено, что директор Семейского центра №1 использовал четырех подопечных с психическими заболеваниями для строительных работ в крестьянском хозяйстве. По факту торговли людьми возбуждено уголовное дело, которое сейчас в суде.

Также установлено, что подопечных заставляли выполнять работу техперсонала, готовить пищу, и вовлекали в противоправные действия, похищая пособия с их счетов. Досудебное расследование продолжается.

Прокурор области подчеркнул важность защиты прав людей, которые не могут самостоятельно их отстаивать. По итогам заседания поставлены задачи по улучшению условий пребывания в медико-социальных учреждениях.