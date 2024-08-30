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    18:59, 29 Август 2024 | GMT +6

    Директор центра в Семее использовал подопечных с психическими заболеваниями на строительных работах

    трудовое рабство, рабочий
    Фото: shutterstock

    Координационный совет прокуратуры области Абай сообщил об окончании расследования уголовного дела в отношении директора, эксплуатировавшего недееспособных лиц, передает агентство Kazinform.

    В ходе проверки установлено, что директор Семейского центра №1 использовал четырех подопечных с психическими заболеваниями для строительных работ в крестьянском хозяйстве. По факту торговли людьми возбуждено уголовное дело, которое сейчас в суде.

    Также установлено, что подопечных заставляли выполнять работу техперсонала, готовить пищу, и вовлекали в противоправные действия, похищая пособия с их счетов. Досудебное расследование продолжается.

    Прокурор области подчеркнул важность защиты прав людей, которые не могут самостоятельно их отстаивать. По итогам заседания поставлены задачи по улучшению условий пребывания в медико-социальных учреждениях.

    Теги:
    Семей Трудовое рабство Абайская область Прокуратура
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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