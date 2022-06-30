30 Июня 2022 15:58

Директор ТОО в Шымкенте похитил 3 млн тенге бюджетных средств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом АФМ по городу Шымкенту в результате оперативно-профилактических мероприятий «Камкор» начато досудебное расследование в отношении директора ТОО по факту хищения бюджетных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

По данным пресс-службы АФМ РК, он подозревается в том, что в 2019 году путем внесения недостоверных сведений в акты выполненных работ в строительство детских площадок для детей инвалидов похитил 3 млн тенге.

В настоящее время по делу проводится досудебное расследование.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Агентство по финансовому мониторингу на постоянной основе проводит работу по выявлению фактов хищения денежных средств, предназначенных для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц с ограниченными возможностями, пояснили в пресс-службе.









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