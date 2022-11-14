Директор ТОО «АНК-Энерго» уклонялся от уплаты налогов на сумму более 600 млн тенге

14 Ноября 2022, 17:23

14 Ноября 2022, 17:23

Директор ТОО «АНК-Энерго» уклонялся от уплаты налогов на сумму более 600 млн тенге

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Задолженность директора ТОО «АНК-Энерго» Тулькибаева Б.Т. по налогам составила почти 601,5 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области.

Департамент Агентства по финмониторингу по Жамбылской области провел досудебное расследование в отношении директора ТОО «АНК-Энерго» Тулькибаева Б.Т. по факту уклонения от уплаты налогов в бюджет в сумме почти 601,5 млн тенге.

«Приговором суда Тулькибаев Б.Т. признан виновным, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. В ходе досудебного расследования арестовано имущество ТОО на сумма 285,8 млн тенге», - сообщили в пресс-службе ведомства.