Директор стройфирмы сбывал синтетические наркотики в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Участок» проведена совместная операция правоохранительных и специальных органов, в результате которой ликвидирован «канал» сбыта синтетических наркотических средств на территории столицы, передает МИА «Казинформ» МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу государственной охраны Республики Казахстан.

9 сентября т.г. на спецтрассе по ул.Сыганак в ходе тщательно спланированной совместной операции, оперативными подразделениями Службы государственной охраны РК совместно с управлением по противодействию наркопреступности департамента полиции, за сбыт наркотиков в крупном размере, синтетической группы «Мефедрон», задержан водитель автомашины марки «Nissan Teana», 35-летний житель столицы, директор ТОО, занимающегося строительно-монтажными работами в Нур-Султане.

Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 297 части 2 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, в особо крупном размере».

Фигурант водворен в ИВС ДП г. Нур-Султана, ведется следствие, по установлению соучастников наркопреступлений причастных к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы.