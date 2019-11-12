Директор школы получил срок за взятку в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Директор Школы искусств отдела образования акимата Шуского района Жамбылской области осужден за получение взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Антикоррупционной службой Жамбылской области ранее окончено уголовное дело в отношении директора КГКП «Школы искусств отдела образования акимата Шуского района» Иманбаева А.М., подозреваемого в совершении коррупционного преступления.

Он подозревался в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге от гражданина за трудоустройство.

«8 ноября т.г. приговором Шуского районного суда Иманбаев признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать определенные должности в государственной службе», - говорится в сообщении.