+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 2 °С
USD 388.70 EUR 428.70
RUB 6.08 CNY 55.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Директор школы получил срок за взятку в Жамбылской области

12 Ноября 2019 11:35
Поделиться:
Директор школы получил срок за взятку в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Директор Школы искусств отдела образования акимата Шуского района Жамбылской области осужден за получение взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Новости по теме

Минэкологии презентовало проектный офис «Адалдық алаңы»
Коррупционные риски при выборе номера для авто выявили в СКО Бывшие должностные лица ДВД ЮКО и их посредники осуждены за коррупцию К ответственности за взятку сотрудника привлекли руководство ДЧС СКО

Антикоррупционной службой Жамбылской области ранее окончено уголовное дело в отношении директора КГКП «Школы искусств отдела образования акимата Шуского района» Иманбаева А.М., подозреваемого в совершении коррупционного преступления.

Он подозревался в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге от гражданина за трудоустройство.

«8 ноября т.г. приговором Шуского районного суда Иманбаев признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать определенные должности в государственной службе», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Жамбылская область, Образование, Другие государственные органы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив