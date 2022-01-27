Директор школы осуждена на 3,5 года в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В суде №2 города Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении директора школы имени М. Бекмухамбетова А. Салиховой по обвинению в​ служебном подлоге из корыстных побуждений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Судом установлено, что директор КГП «Средняя школа имени М.Бекмұхамбетова» А. Салихова совершила ряд нарушений. В период с сентября 2018 года по июль 2021 года, заполняя табели, издавая приказы, вводила ложные сведения в официальные документы, допуская необоснованные траты бюджетных средств.

Действиями А. Салиховой нарушена нормальная работа школы и причинен существенный вред правам и законным интересам граждан. Сумму нанесённого государству ущерба составила 6 099 904 тенге. Вина подсудимой полностью доказана допросами потерпевших, свидетелей в ходе досудебного расследования,​ заключениями экспертизы, аудита, которые не были оспорены подсудимой в судебном заседании. Суд назначил подсудимой наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных организациях»,- сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау.

Гражданский иск по делу не предъявлен, так как причиненный ущерб в сумме 6 099 904 тенге полностью возмещен до суда.