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Директор школы искусств подозревается в получении взятки в Жамбылской области
9 Октября 2019 11:06
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ТОЛЕ БИ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Жамбылской области начато досудебное расследование в отношении директора КГКП «Школа искусств отдела образования акимата Шуского района» по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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«Он подозревается в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге от гражданина за трудоустройство преподавателем ремесла в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». Досудебное расследование продолжается», - говорится в распространенном сообщении.
Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности, будет вынесено судом.
Ключевые слова: Жамбылская область, Борьба с преступностью,
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