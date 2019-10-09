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Директор школы искусств подозревается в получении взятки в Жамбылской области

9 Октября 2019 11:06
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Директор школы искусств подозревается в получении взятки в Жамбылской области

ТОЛЕ БИ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Жамбылской области начато досудебное расследование в отношении директора КГКП «Школа искусств отдела образования акимата Шуского района» по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Он подозревается в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге от гражданина за трудоустройство преподавателем ремесла в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». Досудебное расследование продолжается», - говорится в распространенном сообщении.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности, будет вынесено судом.

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Ключевые слова: Жамбылская область, Борьба с преступностью,
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