Директор школы довела ученицу до слёз из-за внешнего вида в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В павлодарском управлении образования проведут проверку из-за того, что руководитель учебного заведения пристыдила девочку за внешний вид. Школьницу отчитывали перед несколькими классами, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Скандал из-за школьной формы произошёл в павлодарской СОШ №22. Одна из учениц пришла на занятия в джинсах и футболке, за что её отчитала директор. Руководительница учебного заведения провела ребёнка по классам, где указывала остальным школьникам на её внешний вид. Об этом рассказал пользователь Facebook Канат Казбек на своей странице .

По словам мужчины, из-за публичного унижения шестиклассница расплакалась, а после плохо себя чувствовала. Автор поста сослался на заявление Министерства образования о том, что школьная форма необязательна, и поинтересовался, насколько уместны публичные наказания учеников. Другие пользователи соцсети назвали действия директора буллингом и возмутились, что учителя не попытались защитить девочку.

Публикацию в соцсети прокомментировала и директор школы. По её словам, она хотела показать классическую форму других учеников в качестве примера.

«Ученице было сделано устное замечание по поводу джинсов и футболки. В качестве примера была приведена классическая одежда учащихся из соседних кабинетов. Девочка расстроилась. Семье принесены извинения», – написала директор школы №22 Майра Мамбетова.

Руководитель СОШ добавила, что девочка сейчас находится за городом. Как только она вернётся, ей пообещали психологическую помощь.

«Мы согласны, что это непедагогично, – высказался о ситуации руководитель областного управления образования Динислам Болатханулы. – Разберёмся и примем меры. Проведём профилактическую работу».

В городском отделе образования заявили, что уже начали служебное расследование, а с директорами школ побеседовали, чтобы подобных случаев не повторилось.