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Директор Северо-Казахстанского медколледжа осуждена за коррупционное преступление
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Северо-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении директора КГП на ПХВ «Северо-Казахстанский медицинский колледж» М.Б. Ахметовой по подозрению в даче взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.
Она подозревается в даче взятки в сумме 50 тыс. тенге через посредника (фармацевта колледжа М.Т. Абдикаримовой) сотруднику ДЧС СКО за непривлечение к административной ответственности по выявленным нарушениям правил противопожарной безопасности.
1 ноября этого года приговором Петропавловского городского суда М.Б. Ахметова признана виновной в даче взятки, М.Т. Абдикаримова – в посредничестве во взяточничестве. Осужденным назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. тенге и 250 тыс. тенге соответственно с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.
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