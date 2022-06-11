11 Июня 2022 02:02

Директор районного ДК присвоила 2,5 млн тенге в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Узункольском районе Костанайской области директор Дома культуры формально приняла своего брата методистом в учреждение и на протяжении трех лет присваивала бюджетные средства, выделенные на его заработную плату. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подсудимая А., используя свое служебное положение, действуя по принципу родственности, зная о наличии в Доме культуры вакантной должности методиста, формально приняла своего брата М., выразив согласие на поданное последним заявление о трудоустройстве в учреждение. А. совершила безвозмездное изъятие вверенных ей государством бюджетных средств, предназначенных для выплаты заработной платы методистам, и за период с 1 марта 2019 года по 1 февраля 2022 года присвоила их в свою пользу, причинив государству в лице отдела культуры и развития языков районного акимата материальный ущерб на общую сумму 2 502 997 тенге», - сообщили в облсуде.

В ходе судебных прений прокурор просил назначить подсудимой наказание в виде 3 лет ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

В суде подсудимая вину признала в полном объеме и возместила сумму причиненного государству ущерба.

«При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимой: признание вины и чистосердечное раскаяние, наличие несовершеннолетнего ребенка, возмещение причиненного ущерба. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено. Приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы», - добавили в суде.

Также ей назначено наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на госслужбе и в государственных органах.