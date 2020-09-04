Директор предприятия пытался подкупить чиновника в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Департаменте по противодействию коррупции по Акмолинской области посредством видеоконференцсвязи проведена встреча с представителями Отдела архитектуры и градостроительства города Кокшетау по обсуждению устранения причин и условий, способствовавших совершению коррупционного правонарушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу региона.

Участниками онлайн-встречи рассмотрено внесенное ранее представление в порядке статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса РК в рамках уголовного дела.

Так, досудебным расследованием установлено, что директор одной из организации за согласование эскизного проекта предложил должностному лицу городского Отдела архитектуры и градостроительства денежное вознаграждение, однако госслужащий отказался. Тем не менее, о данном факте работником Отдела не сообщено должным образом своему руководителю, что является нарушением законодательства.

Отсутствие должного контроля за подчиненными работниками со стороны руководства госоргана и халатное отношение к исполнению должностных обязанностей способствовали совершению правонарушений.

В целях недопущения впредь подобных фактов рекомендовано исключить формализм при планировании и проведении антикоррупционных мероприятий, провести разъяснительную работу среди работников учреждения о недопущении коррупционных проявлений, качественно проводить антикоррупционный мониторинг и внутренний анализ коррупционных рисков, а также предусмотреть устранение прямого контакта граждан и госслужащих при оказании услуг.

Кроме того, в рамках внесенного представления за указанное правонарушение данное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

«Обеспечение надлежащего качества строительства и реконструкции объектов предполагает добросовестное исполнение своей работы как со стороны застройщика, так и государственных учреждений. Однако на каждом этапе строительства возникают риски для совершения коррупционных действий путем создания преступным схем и сговора. В этом контексте, необходимо обеспечить максимальную прозрачность от момента принятия решения о стройке и до сдачи готового объекта в эскплуатацию, чтобы должностные лица не имели возможности «помочь» застройщику», - отмечено в ходе выступления руководством Антикоррупционного ведомства региона.



