Директор Павлодарского нефтехимического завода взят под стражу на 2 месяца
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу РК по Павлодарской области ведется досудебное расследование в отношении генерального директора ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» Алсеитова О.Б. и других лиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Досудебное расследование ведется по ст.189 ч.4 п.2 УК РК, по факту незаконного отчуждения в аутсорсинг функций ТОО «ПНХЗ» по компаундированию процесса производства дизельного топлива.
В отношении подозреваемого директора ТОО «ПНХЗ» Алсеитова О.Б. специализированным следственным судом г.Павлодара санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
По данному факту досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия в порядке ст.201 УПК разглашению не подлежит.
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