Директор отделения ООН в Женеве дала оценку Казахстану в международном сообществе

17 Ноября 2022, 15:56

17 Ноября 2022, 15:56

Директор отделения ООН в Женеве дала оценку Казахстану в международном сообществе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая выступила с видеообращением перед участниками международной научной конференции «Семейно-демографическая и гендерная политика на новом этапе развития Казахстана» в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние 30 лет членства в Организации объединенных наций Казахстан зарекомендовал себя в качестве надежного члена международного сообщества и конструктивного участника по ключевым вопросам глобальной повестки дня, в том числе по таким вопросам, как ядерное разоружение, устойчивое развитие, уважение к культурному и религиозному разнообразию», - сказала Татьяна Валовая.

Она особо отметила усилия Казахстана по решению проблем в области прав и равенства женщин: учреждение первой в Центральной Азии в 2006 году стратегии гендерного развития, принятие в 2016 году концепции семейной и гендерной политики до 2030 года, открытие библиотеки гендерных проектов, принятие плана действий по реализации резолюции 1325 Совета безопасности ООН о женщинах в мире и безопасности, а также множество других мер и инициатив.

«Сегодняшняя конференция предоставляет уникальную возможность всем ее участникам обменяться опытом, предложить инновационные решения и создать новые партнерства», - добавила спикер.

Ранее заместитель руководителя Администрации Президента РК, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Аида Балаева рассказала о семейной, гендерной политике Казахстана.

В научной конференции принимают участие члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, депутаты Парламента, представители центральных и местных исполнительных органов, научного-экспертного сообщества, НПО, ООН, структуры «ООН Женщины», ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Всемирного банка. Всего на конференции 260 участников, в том числе из Швейцарии, Чехии, Индии, США и Казахстана.

Фото: ООН/Ж. М. Ферре