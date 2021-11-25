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    22:17, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Директор одной из костанайских школ оштрафована на десятки миллионов за коррупцию

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В суде № 2 города Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении директора средней школы № 122 М. за совершение тяжкого коррупционного преступления «неоднократное хищение путем присвоения чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом, приравненным к лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций» (ст.189 ч.3 п.п.«2,3» УК), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

    Как выяснилось, подсудимая М. за период с октября 2019 года по январь 2021 года неоднократно похищала и присваивала бюджетные средства на общую сумму 1 955 300 тенге, вверенные ей в связи со служебной деятельностью. В результате мошеннических действий М., государству в лице управления образования причинен материальный ущерб.

    В ходе судебных прений прокурор просил назначить подсудимой М. наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако подсудимая вину не признала.

    «При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого: первая судимость, семейное и материальное положения, положительные характеристики, состояние здоровья.

    Отягчающих обстоятельств по делу не установлено. Санкция ст.189 ч. 3 п.п.«2,3» УК предусматривает наказание в виде: ограничения на срок от двух до семи лет либо лишения свободы на тот же срок, либо штрафа от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности. Учитывая то, что подсудимая М. совершила тяжкое коррупционное преступление против интересов государственной службы и государственного управления, вину не признала и не раскаялась в содеянном, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10-кратного размера похищенного имущества, что эквивалентно 19 553 000 тенге в доход государства с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - прокомментировали в суде.

    Взыскан с экс-директора школы в пользу Управление образования акимата Костанайской области причиненный материальный ущерб в сумме 1 955 300 тенге.

    Приговор не вступил в законную силу.


    Теги:
    Мошенничество Борьба с коррупцией Закон и право Судебный процесс Костанайская область Образование
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