Директор Национальной библиотеки РК: Книги - это целый мир

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Международного женского дня МИА «Казинформ» по традиции рассказывает о казахстанских женщинах, которые добились больших успехов в своей карьере. Директор Национальной библиотеки Республики Казахстан, председатель Казахстанского Библиотечного Союза Бакытжамал Оспанова работает в библиотечной сфере более 40 лет.

- Бакытжамал Каирбековна, расскажите, пожалуйста, как вы оказались в библиотечном деле? Что позволило вам быстро освоиться в профессии, любовь к чтению и книгам?

- Конечно, чтение книг и любовь к ним - это одно, а профессия библиотекаря - совершенно другое. Любовь к книгам начинается с детства и в семье, и это остается с вами на всю жизнь. В выборе моей профессии важную роль сыграл мой отец. Он был очень образованным человеком, много читал и имел хорошую домашнюю библиотеку. Он очень ценил книги, понимая огромную роль чтения в воспитании, формировании мировоззрения и развитии личности. Поэтому с детства приучил нас, детей, к чтению, привил любовь к книге. Он хотел, чтобы я стала библиотекарем, считал профессию библиотекаря самой лучшей, уважаемой и достойной. Благодаря отцу я стала библиотекарем и очень горжусь своей профессией.

Проработав в библиотечной сфере более 40 лет, я нисколько не жалею о том, что выбрала эту профессию. За этот период библиотека стала моим вторым домом, где мне знаком и дорог каждый уголок и каждый сотрудник библиотеки. Я не представляю свою жизнь без библиотеки.





- Какими качествами должен обладать библиотекарь?

- Для меня профессия библиотекаря – это целый мир. Библиотекарь должен обладать не только профессиональными знаниями, но и широким кругозором в самых разных отраслях. Он должен быть и психологом, и педагогом, и историком. Только так мы сможем оказать квалифицированную помощь читателю. Он должен иметь навыки общения с людьми, хорошую память, любить читать, а также обладать такими качествами, как коммуникабельность, такт, эмоциональная выдержка, толерантность, ориентированность в ситуациях и т.д.

Наряду с традиционными качествами библиотекарь должен обладать еще и склонностью к саморазвитию и освоению новых навыков и качеств: умением пользоваться компьютерными технологиями, креативностью, способностью работать в команде, стремлением к инновациям. Современные библиотекари - это умные, профессионально грамотные, эрудированные, владеющие компьютерными технологиями специалисты, способные найти в огромном потоке информации самое необходимое, нужное, полезное.

Самое главное и важное для библиотекарей - это читатели. Именно они придают смысл нашей работе. Поэтому мы делаем все возможное для всестороннего развития и получения знаний, удовлетворения информационных запросов наших читателей и создания комфортных условий для их работы и отдыха.

- Как начиналась ваша трудовая деятельность?

- Вся моя жизнь связана с библиотекой. Уже более 40 лет я работаю в библиотечной сфере, это немалый срок. Моя трудовая деятельность началась в 1979 году в должности рядового библиотекаря в Наурзумской районной централизованной библиотечной системе Костанайской области. После окончания в 1983 году библиотечного факультета Костанайского культурно-просветительного училища, работала старшим библиотекарем районной библиотеки, заведующим районной детской библиотеки, директором централизованной библиотечной системы.

С отличием окончила Казахский Государственный Женский педагогический институт, получив диплом библиотекаря-библиографа. Более 34 лет я работаю в Национальной библиотеке РК, где занимала должности библиотекаря, руководителя группы и службы в различных структурных подразделениях, являлась заместителем и первым заместителем директора. В 2019 году стала руководителем Национальной библиотеки Республики Казахстан. Также я являюсь председателем Казахстанского Библиотечного Союза.

- В прошлом году Национальной библиотеке РК исполнилось 110 лет. Какова значимость главной библиотеки страны?

- В декабре прошлого года библиотеке исполнилось 110 лет. Эта большое событие не только для нашего коллектива и многочисленных читателей, но и для всей страны.

Национальная библиотека, взрастившая не одно поколение отечественной интеллигенции, ученых, академиков, писателей, специалистов, бизнесменов и многих других достойных сынов отечества, продолжает высоко держать планку главной библиотеки республики. Ежегодно библиотеку посещает около 1 млн посетителей разных категорий, ежедневно ее посещают 3 тысячи читателей. Общее количество читателей составляет более 46 тысяч. У нас богатый книжный фонд, который насчитывает более 7 млн единиц хранения.

Сегодня Национальная библиотека - это ведущий информационный и образовательный центр страны, деятельность которой направлена на сохранение и приумножение информационного потенциала республики, научно-методический центр для библиотек республики.

Национальная библиотека занимает достойное место в мировом информационном пространстве и библиотечном сообществе. Она является членом Всемирной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), Ассоциации тюркоязычных национальных библиотек, Библиотечной ассамблеи Евразии, Ассоциации национальных библиотек на Великом Шелковом пути, является Региональным центром по Центральной Азии Основной программы ИФЛА/ПАК по сохранности и консервации документов.

Библиотека и сегодня остается подлинным центром культурной и научной жизни, выполняя благородную просветительскую миссию. Огромная заслуга в этом принадлежит преданным своему долгу и призванию работникам библиотеки - настоящим подвижникам своего дела.





- Какие значимые мероприятия проводились за последние годы у вас?

- 2020 год был богат на юбилейные даты. В Казахстане и за его пределами широко отмечались юбилейные мероприятия, такие как 1150-летие Абу Насра аль-Фараби, 175-летие Абая Кунанбайулы, 750-летие Золотой Орды, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и др.

Национальная библиотека одной из первых начала празднование юбилея Абая, например, в 2019 году в августе в столице Греции - Афинах, в рамках ежегодного конгресса ИФЛА при поддержке Посольства Казахстана в Греции мы организовали Литературный вечер «Абай - поэт великой степи», целью которого является пропаганда литературного и духовного наследия Абая, популяризация его идей и мыслей на мировом уровне.

В начале 2020 года мы открыли Литературный центр Абая, который стал популярным среди наших читателей, студентов и школьников, и где проходят громкие чтения стихов Абая, обзоры литературы, различные мероприятия.

Также с целью содействия ознакомлению и углубленному изучению научных трудов мыслителя и проведению мероприятий в библиотеке открылся Научный центр аль-Фараби, приуроченный к 1150-летию великого философа и мыслителя. Центр представляет собой постоянно действующую в открытом доступе выставку трудов аль-Фараби и изданий о нем.

Цикл мероприятий был посвящен и празднику Великой Победы.

С введением в стране карантина из-за пандемии коронавируса Национальная библиотека РК, как и все учреждения культуры Министерства культуры и спорта, с традиционных форм работы перешла на новый формат обслуживания пользователей в онлайн-режиме. Библиотека ведет активную деятельность и проводит в социальных сетях познавательные виртуальные беседы, лекции, обучающие семинары, различные литературные обзоры, мастер-классы. Читатели имеют возможность принять участие в авторских встречах в дистанционном формате с деятелями культуры, искусства и литературы, общественными деятелями и учеными.

В социальных сетях реализуется множество онлайн-проектов, таких как «Нағызоқитынкез», «Время читать», «Кітапханада кездесу», «Встречи в библиотеке», «Дара тұлғалардауысы», «Голоса выдающихся личностей»,проект для детей «Балаларға - базарлық» и др. Эти онлайн-мероприятия направлены на общую цель - духовную поддержку народа и служение обществу в это нелегкое время для всей страны.

- Какие мероприятия у вас проходят в рамках 30-летия Независимости РК?

- В этом году все мероприятия проходят под эгидой 30-летия Независимости Казахстана. Мы отмечаем юбилеи известных личностей: 175-летие казахского народного акына, жыршы Жамбыла Жабаева, 90-летие со дня рождения казахского поэта Мукагали Макатаева, 155-летие со дня рождения общественного деятеля, журналиста, этнографа Алихана Букейханова, 150-летие легендарного казахского борца Хаджимукана Мунайтпасова. К этим знаменательным датам запланированы вечера поэзии, литературно-музыкальные вечера, книжные выставки, круглые столы и т.д.

В 2021 году отмечаем и 100-летие академика Национальной академии наук РК, видного ученого-юриста Салыка Зиманова. В преддверии юбилея мы уже в 2020 году провели мероприятие и присвоили имя Салыка Зиманова диссертационному залу. В этом году планируем провести научную конференцию и презентацию биобиблиографического указателя о жизни и творчестве ученого.

Ежегодно 23 апреля к Всемирному дню книги и авторского права мы проводим праздник книги «КітапШоу», в рамках которого также запланированы различные мероприятия.

- Поделитесь, пожалуйста, планами на будущее.

- У нас много планов, в первую очередь, это мероприятия по привлечению читателей в библиотеку, стимулированию чтения, возрождению и развитию интереса к книге населения.

В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева на четвертом заседании Национального совета общественного доверия о формировании высокой культуры чтения, необходимости повышения интереса детей и подростков к чтению, развитии читательской грамотности молодежи, 2021 год Министерством культуры и спорта РК объявлен Годом поддержки чтения детьми и подростками. Также по инициативе Министерства культуры и спорта РК будет реализована общенациональная акция «Читательское поколение Казахстана-2021», в рамках которого будут проведены различные культурные мероприятия, направленные на повышение культуры чтения и читательской активности детей с привлечением представителей интеллигенции, государственных и общественных деятелей, звезд культуры и спорта.

В целях сохранности документального наследия и обеспечения к ним всеобщего доступа для их изучения и широкого использования, библиотека проводит планомерную работу по широкомасштабной оцифровке книжного фонда и формированию электронных библиотек.

Национальная библиотека как научно-методический центр для библиотек республики проводит большую работу по повышению квалификации библиотечных специалистов страны. В рамках Школы каталогизатора и Школы по консервации и реставрации письменных документов будут продолжены теоретические и практические занятия, мастер-классы.

Также в сотрудничестве с ведущими вузами страны проводится большая работа в рамках системы дуального образования в сфере библиотечного дела. Национальная библиотека как крупный работодатель для выпускников библиотечных факультетов стала учебно-практическим центром для высших и средних специальных учебных заведений. В библиотеке создана кафедра «Библиотековедение и библиография» Казахского Национального университета имени аль-Фараби и Женского государственного педагогического университета.

Библиотека активно участвует в создании культурной среды и формировании информационных ресурсов, которые являются важным фактором неуклонного прогресса экономики, социальной системы и политики в Казахстане. Она обеспечивает информационные потребности пользователей библиотек, совершенствует технологию библиотечно-библиографических процессов, расширяя ассортимент информационных услуг, оказываемых населению.

- В канун женского дня расскажите о роли женщин в вашей профессии и ваши пожелания?

- Невозможно представить жизнь человечества, развитие общества без женщин. В современном обществе женщины приобрели исключительно важное значение для всех сторон жизни общества.

Женщины вовлечены во все сферы жизни общества: экономики, науки, политики, культуры и т.д. Женщины не только хранительницы очага, они также вносят большой вклад в укрепление независимости нашей страны. По своей природе женщины очень ответственны, они отличаются деловой хваткой и высокой квалификацией. Дома они создают покой и уют, на работе - деловую и творческую атмосферу. Благодаря таким женщинам, сегодня общество будет с уверенностью двигаться вперед.

Всем известно, что в библиотеках в основном работают женщины, сама профессия считается женской. В Национальной библиотеке 80% коллектива составляют представительницы прекрасного пола, которые являются профессионалами, преданными своей профессии и своему делу. Это умные, талантливые и очень скромные люди. Они настоящие подвижники своего дела, которые своей повседневной работой вносят свой непосильный вклад в интеллектуальное развитие общества, и каждый из них заслуживает уважения, каждый по-своему ценен.

В преддверии весеннего праздника от всей души поздравляю всех женщин с Международным женским днем! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!