Директор лесхоза в СКО сбывал дрова родственницы

В Северо-Казахстанской области директоры лесных хозяйств лоббировали интересы своих родственников. Такие факты выявила Антикоррупционная служба при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в сфере лесопользования, передает корреспондент агентства Kazinform.

Первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Айдос Жунисов на брифинге в качестве примера привел ситуацию в лесном хозяйстве Ақан Сері района им. Г. Мусрепова.

- За три года выдано 64 тыс. кубометров топливной древесины, из которых 77% вырубленного леса приходится на долю супруги директора этого лесного хозяйства. Более того, в ходе анализа установлено, что директор, ссылаясь на отсутствие имеющихся объемов древесины, отказывал в выписке из лесхоза и направлял население для приобретения древесины у родственницы. Подобные факты есть и в Мамлютском лесном хозяйстве, - рассказал А.Жунисов.

Выяснил Антикор и то, что лесхозы не выполняют требования законодательства по предоставлению леса в спиленном виде. Сельчане за свой счет спиливают деревья, распиливают на поленья.

- Жилищная помощь оказывается малообеспеченным семьям при возмещении расходов на потребление коммунальных услуг и услуг связи. При этом понятие коммунальных услуг не распространяется на расходы населения на приобретение топливной древесины и угля. Житель Петропавловска в отопительный сезон за услуги теплоснабжения тратит ежемесячно около 10 тыс. тенге за квартиру площадью 54 кв.м. При этом житель сельского дома тратит ежемесячно на отопление приблизительно 20 тыс. тенге. Результаты аналитической работы были рассмотрены на межведомственной комиссии, где главой региона поддержана инициатива департамента по недопущению ограничения физическим лицам доступа к древесине по низкой цене, - сообщил А.Жунисов.

Он добавил, что управление природных ресурсов и регулирования природопользования разработало регламент для лесовладельцев по обеспечению местного населения топливной древесиной с предоставлением приоритетного права социально уязвимым слоям населения. Отпускать древесину этой категории лиц будут в заготовленном виде и вблизи их мест проживания.