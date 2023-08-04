Директор лагеря в Алматинской области находился на работе в алкогольном опьянении

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области 8 из 22 детских лагерей осуществляли свою деятельность без разрешения уполномоченных органов и с нарушениями санитарно-эпидемиологических, пожарных норм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.



Практически в каждом втором детском заведении выявлены несоответствия требованиям безопасности игровых и спортивных площадок. Спальным корпусам требуется капитальный ремонт.

При этом в комнатах, предназначенных для 4 детей, фактически размещались по 8 и более человек.

Фото: t.me/GenPr

В лагере «Байтерек» (г.Конаев) вопреки условиям договора о государственных закупках детям должным образом не организован досуг и обучение. Не обеспечивалась безопасность детей во время их купания на водохранилище Капшагай.

Более того, директор этого же лагеря находился на работе в состоянии алкогольного опьянения. Он привлечен к административной ответственности (по ст.440 КоАП РК).

Фото: t.me/GenPr

По итогам проверок, в связи с неисполнением администрациями детских лагерей обязанностей по воспитанию несовершеннолетних начато досудебное расследование (по ч.2 ст.140 Уголовного кодекса).

Напомним, МИА «Казинформ» готовит цикл репортажей о летних лагерях в Акмолинской области. В объектив корреспондентов уже попали детские лагеря «Боровичок», «ARMAN» и детский оздоровительный центр «Самрук».

Фото: t.me/GenPr