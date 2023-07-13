Директор КИСИ озвучил самую большую угрозу для Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Самая большая угроза для всех стран – потеря независимости. У Казахстана нет такой угрозы, но тем не менее всегда должны четко оцениваться какие риски могут возникнуть со стороны. Таким мнением поделился директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Еркин Тукумов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«XXI век – это век Азии. Она становится инновационным и политическим центром всего мира. 60% населения всей земли живет в Азии. По этой причине мы должны понимать, какую роль тут играет Центральная Азия. Мы должны для себя решить, как нам развиваться, выстраивать отношения с азиатским миром. Президент начал серьезные политические реформы, но сейчас нам нужны серьезные экономические реформы, к которым мы только начинаем приступать. А с кем нам осуществлять? Прежде всего, я считаю, это Азия. Это Китай, Индия. Россия – тоже Азия, можно сказать. Поэтому я считаю, что в нашей внешней политике мы должны придерживаться четких прежних позиций. Это много векторная политика, которая дает возможность оставаться вне разных конфликтов и при этом развивать наше государство, наш Казахстан. Для чего мы вообще делаем такие диалоговые площадки? Наша безопасность, наш суверенитет не измеряется деньгами. Все эти приглашенные эксперты, они не просто эксперты, а люди, которые близки к центрам, прижимающих решения в этих странах. Они донесут нашу позицию до своего руководства. В целом, у нас по-другому начнут выстраиваться диалоги. То есть, это вопрос нашего суверенитета и нашего развития», - сказал Еркин Тукумов.

По словам спикера самый большой риск и вызов всех стран мира – это потеря суверенитета.

«Самая большая угроза для Казахстана и всех стран – это потеря независимости. У нас сейчас такой угрозы нет, но тем не менее всегда должны четко оценивать какие риски есть со стороны. Это же не только вопрос терроризма и экстремизма, как мы привыкли говорить. Это вопрос и климатической повестки, опустынивания», - добавил директор КИСИ.

Он также отметил, что по итогам форума будут обязательно выработаны рекомендации для Администрации Президента, и возможно – для самого Главы государства. Это является одной из цели форума.

Ранее Еркин Тукумов подчеркнул актуальность проблемы нехватки воды.