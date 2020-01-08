Директор Казахстанской турассоциации: События в Иране могут и не повлиять на поток туристов в ОАЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские туристы проявляют обеспокоенность в связи с событиями в Иране. Об этом сообщила директор Казахстанской туристической ассоциации Рашида Шайкенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам директора КТА, казахстанцы, намеревающиеся совершить туристические поездки в Объединенные Арабские Эмираты, проявляют обеспокоенность в связи с тем, что Комитет гражданской авиации порекомендовал казахстанским авиакомпаниям воздержаться от полетов над воздушным пространством Ирана.

«Объединенные Арабские Эмираты являются в этот период одним из самых популярных направлений для туристов из Казахстана. Казахстанцы любят это направление, туда идет хороший поток. Естественно, для каждого человека, в первую очередь, в поездке важен вопрос безопасности. Уже сейчас в турфирмы обращаются люди, которые приобрели туры в этом направлении, относительно того, насколько это для них безопасно. Наша задача – информировать потенциальных туристов, если они не знают, что происходит там, куда они собираются. Мы должны все уточнить и предоставить полноценную информацию. А лететь или не лететь – это выбор самого туриста», – сказала Р. Шайкенова.

По ее словам, в 2019 году, с января по сентябрь Эмираты посетили 133 тысячи казахстанцев. «Вообще, пик сезона – как раз январь, февраль, март. Пока там не жарко, люди туда едут. То есть, может произойти сокращение потока в пиковый сезон. В направлении Эмиратов регулярно выполняют рейсы две казахстанские авиакомпании – Air Astana и SСAT. Air Astana уже опубликовала пресс-релиз о том, что ее самолеты будут облетать территорию Ирана. Наверное, то же самое сделает и SСAT. Поэтому, если политические события не будут развиваться в худшую сторону, то, я думаю, сложившаяся ситуация не повлияет на поток туристов в ОАЭ. Просто время в полете увеличится», – отметила директор Ассоциации.