Директор ИА «Кабар»: Успехи Казинформа олицетворяют успех Казахстана

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Директор Кыргызского национального информационного агентства «Кабар» Кубанычбек Таабалдиев поздравил коллектив МИА «Казинформ» со 100-летием.

«Уважаемые казахстанские друзья, коллеги! Поздравляем вас, агентство «Казинформ», со 100-летним юбилеем. Ваше агентство на протяжении целого века обеспечивает достоверной информацией весь мир и не зря вышло на международный уровень, и называется оно Международное информационное агентство «Казинформ». Ваши успехи олицетворяют успех Казахстана. С вашими успехами знакомы все страны мира. Мы очень дорожим нашей дружбой с вами.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов и самое главное - устойчивого развития как вашего агентства, так и всего Казахстана. С юбилеем вас еще раз!» - говорится в тексте поздравления.