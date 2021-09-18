Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Жамбылская область

Директор и бухгалтер ветстанции осуждены за хищение 62,9 млн тенге

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Сентября 2021, 21:13
Директор и бухгалтер ветстанции осуждены за хищение 62,9 млн тенге

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Директор и бухгалтер ветеринарной станции осуждены за хищение 62,9 млн тенге бюджетных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

«14.09.2021 года приговором Шуского районного суда осуждены: директор КГП на ПХВ «Ветеринарная станция Шуского района» Тилемисов Д.М. (ст.189 ч.4 п.2 УК) к лишению свободы сроком на 8 лет; главный бухгалтер КГП на ПХВ «Ветеринарная станция Шуского района» Аукешева С.С. (ст.189 ч.4 п.2 УК) к лишению свободы сроком на 7 лет. Они подозревались в хищении бюджетных средств в сумме 62 954 936 тенге, путем необоснованного их перечисления на счета аффилированных компаний за фактически не поставленные товароматериальные ценности, а также путем необоснованного перечисления самим себе - завышенных заработных плат, премий и командировочных расходов», - говорится в сообщении Агентства РК по противодействию коррупции.


Жамбылская область   Суды   Судебный процесс   Борьба с коррупцией  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных