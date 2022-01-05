Новости
Директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене задержан
5 Января 2022 10:13
Поделиться:
ЖАНАОЗЕН. КАЗАХСТАН-КАЗИНФОРМ - Директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене Накберген Тулепов задержан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Казахстан».
Новости по темеВерховный муфтий Казахстана обратился к гражданам страны Президент РК: Предстоит провести качественную перезагрузку газовой отрасли Особая вина за допущение протестной ситуации лежит на Правительстве - Глава государства
В Агентстве финансового мониторинга сообщили, что глава завода в Жанаозене цену на газ поднял без причины. По факту проводится досудебное расследование.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
5 Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц - Касым-Жомарт Токаев
Оставить комментарий
Читайте также
- МВД РК: 95 сотрудникам в ходе незаконных акций нанесены телесные повреждения
- Верховный муфтий Казахстана обратился к гражданам страны
- Президент РК: Предстоит провести качественную перезагрузку газовой отрасли
- Особая вина за допущение протестной ситуации лежит на Правительстве - Глава государства
- Глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
- Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по вопросам социально-экономической ситуации
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047