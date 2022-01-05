Директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене задержан

ЖАНАОЗЕН. КАЗАХСТАН-КАЗИНФОРМ - Директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене Накберген Тулепов задержан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Казахстан».

В Агентстве финансового мониторинга сообщили, что глава завода в Жанаозене цену на газ поднял без причины. По факту проводится досудебное расследование.