Директор «Гарант 24 Ломбард» задержан в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Вчера, 21 февраля в Юго-Восточный отдел полиции города Караганды с заявлениями обратились 36 граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В своих заявлениях граждане просили привлечь к уголовной ответственности генерального директора ТОО «Гарант 24 ломбард», который путем обмана и злоупотребления доверием, завладел их денежными средствами.
По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (мошенничество в особо крупном размере).
В настоящее время следственными органами в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан установлен и задержан подозреваемый – 38-летний региональный директор данного предприятия.
Департамент полиции области просит граждан, пострадавших от данного ТОО, обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить на телефон – 102.
Ранее был задержан директор Таразского филиала «Гарант 24 Ломбард».Напомним, ситуацию вокруг ломбардов и захваченном заложнике пояснили в полиции Атырау.
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