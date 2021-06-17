Директор футбольного клуба «Ertis» осужден за уклонение от налогов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Департамент экономических расследований по Павлодарской области сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении Общественного фонда «Футбольный клуб «Ertis» по факту уклонения от уплаты налогов в бюджет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Агентства РК по финансовому мониторингу.

«Следствием установлено, что в 2019 году директор футбольного клуба «Ertis» представил декларации в налоговый орган с искаженными данными. Тем самым причинил государству ущерб на сумму свыше 193 млн тенге в виде неуплаченных налогов», - говорится в сообщении.

Директор клуба осужден на один год с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях в течение трех лет.