Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Директор футбольного клуба «Ertis» осужден за уклонение от налогов

17 Июня 2021, 15:12
Директор футбольного клуба «Ertis» осужден за уклонение от налогов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Департамент экономических расследований по Павлодарской области сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении Общественного фонда «Футбольный клуб «Ertis» по факту уклонения от уплаты налогов в бюджет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Агентства РК по финансовому мониторингу.

«Следствием установлено, что в 2019 году директор футбольного клуба «Ertis» представил декларации в налоговый орган с искаженными данными. Тем самым причинил государству ущерб на сумму свыше 193 млн тенге в виде неуплаченных налогов», - говорится в сообщении.

Директор клуба осужден на один год с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях в течение трех лет.


Спорт   Судебный процесс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных