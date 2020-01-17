Директор филиала РГП «Резерв» подозревается в коррупции

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении директора филиала «Балхаш» РГП на ПХВ «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики РК по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Он подозревается в получении взятки от подчиненного работника за общее покровительство по работе. Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом», - сообщили в Антикоррупционной службе.