+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -6 °С
USD 377.75 EUR 421.27
RUB 6.13 CNY 54.91
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Директор филиала РГП «Резерв» подозревается в коррупции

17 Января 2020 16:24
Поделиться:
Директор филиала РГП «Резерв» подозревается в коррупции

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении директора филиала «Балхаш» РГП на ПХВ «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики РК по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новости по теме

Коррупционные схемы при проведении госзакупок назвали в СКО
Двух сотрудников управления госдоходов в Алматы подозревают в коррупции Исполнительный секретарь ГРЕКО Джанлука Эспозито прибыл в Нур-Султан Суд над экс-вице-министрами энергетики: неожиданное заявление сделала свидетель

«Он подозревается в получении взятки от подчиненного работника за общее покровительство по работе. Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом», - сообщили в Антикоррупционной службе.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Борьба с преступностью, Другие государственные органы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив