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Директор филиала РГП «Резерв» подозревается в коррупции
17 Января 2020 16:24
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении директора филиала «Балхаш» РГП на ПХВ «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики РК по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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«Он подозревается в получении взятки от подчиненного работника за общее покровительство по работе. Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом», - сообщили в Антикоррупционной службе.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Борьба с преступностью, Другие государственные органы,
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