Директор филиала Республиканского противоэпизоотического отряда подозревается в коррупции

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Карагандинской области начато досудебное расследование в отношении директора Карагандинского филиала РГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК по подозрению в получении взятки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Он подозревается в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге от подчиненного работника за общее покровительство в служебной деятельности. Процессуальное задержание не применялось, в связи с признанием вины и заявлением подозреваемого и защитника о заключении процессуального соглашения. Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом», - говорится в распространенном сообщении.