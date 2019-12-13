+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 1 °С
USD 384.63 EUR 427.98
RUB 6.08 CNY 54.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Директор филиала Республиканского противоэпизоотического отряда подозревается в коррупции

13 Декабря 2019 11:32
Поделиться:
Директор филиала Республиканского противоэпизоотического отряда подозревается в коррупции

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Карагандинской области начато досудебное расследование в отношении директора Карагандинского филиала РГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК по подозрению в получении взятки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новости по теме

В столице запустили сервисный центр «ANTIKOR ORTALYGY»
О популярных и необычных «подарках» госслужащим рассказали в Антикоррупционной службе Судья административного суда Сарыагашского района подозревается в получении взятки Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции

«Он подозревается в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге от подчиненного работника за общее покровительство в служебной деятельности. Процессуальное задержание не применялось, в связи с признанием вины и заявлением подозреваемого и защитника о заключении процессуального соглашения. Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом», - говорится в распространенном сообщении.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, Борьба с преступностью,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив