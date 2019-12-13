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вчера 21:53
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Директор филиала Республиканского противоэпизоотического отряда подозревается в коррупции
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Карагандинской области начато досудебное расследование в отношении директора Карагандинского филиала РГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК по подозрению в получении взятки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Он подозревается в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге от подчиненного работника за общее покровительство в служебной деятельности. Процессуальное задержание не применялось, в связи с признанием вины и заявлением подозреваемого и защитника о заключении процессуального соглашения. Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом», - говорится в распространенном сообщении.
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