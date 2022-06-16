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Директор филиала Қазтеміртранс в Костанае подозревается в коррупции
16 Июня 2022 09:25

Директор филиала Қазтеміртранс в Костанае подозревается в коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой по Костанайской области изобличен директор Костанайского филиала АО «Қазтеміртранс» в получении на систематической основе взяток от предпринимателей области за беспрепятственную и ускоренную подачу грузовых вагонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

«В отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения «содержание под стражей».

Итоговое решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.

Иная информация в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.

19 мая т.г. Президент страны Касым-Жомарт Токаев провел встречу с предпринимателями Казахстана.

На данной встрече Глава государства отметил, что незаконное воспрепятствование работе бизнеса должно рассматриваться как преступление, направленное против интересов государства, назвав одной из приоритетных задач – выстраивание более эффективной системы выявления факторов давления на бизнес», - говорится в публикации на официальном Telegram -канале пресс-службы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

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