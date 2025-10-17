Директор филиала Freedom Finance осуждён за хищение 70 млн тенге у сотрудников в Костанае

С декабря 2023 по октябрь 2024 года региональный директор костанайского филиала компании, пользуясь доверием подчинённых, обманывал их и требовал передавать ему деньги. Он утверждал, что это указание от руководства, и таким образом забирал бонусы, которые сотрудники получали за хорошую работу. В итоге ему удалось присвоить свыше 70 миллионов тенге.

Гособвинитель просил назначить мужчине 5 лет лишения свободы и запретить занимать руководящие должности в финансовых организациях на 10 лет. Сам подсудимый вину отрицал, но потерпевшие требовали строгого наказания и полного возмещения ущерба.

Суд учёл, что у мужчины есть малолетние дети и назначил ему 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии средней безопасности. Также он лишён права занимать руководящие должности в течение 7 лет. Все иски пострадавших удовлетворены.

Приговор пока не вступил в законную силу.

