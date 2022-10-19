Директор филиала АО «НК «КТЖ» задержан в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Директор филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Елеубай Сапаров задержан в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отношении Е. Сапарова проводится досудебное расследование. Он подозревается в том, что злоупотребляя служебным положением, завладел денежными средствами предпринимателя в размере 1 500 000 тенге. В отношении него следственным судом города Атырау избрана мера пресечения «содержание под стражей», - сообщил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по Атырауской области Нурлан Жахин.

В соответствии со ст.201 ч.1 УПК РК иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Ведомство просит граждан, пострадавших от противоправных действий Е. Сапарова, сообщить об этом в департамент по противодействию коррупции по телефонам: 8 (7122) 71-75-07, +7 (702) 609-68-49.