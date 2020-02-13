Директор Европейского регионального бюро ВОЗ посетил поликлинику в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Ханс Клюге в сопровождении вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева сегодня посетил городскую поликлинику №9, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщается на официальной странице Министерства здравоохранения РК в Facebook.

Д-р Клюге ознакомился с деятельностью поликлиники в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Директор поликлиники Сауле Смагулова рассказала о модели оказания первичной медико-социальной помощи, об открытии отделения восстановительного лечения и реабилитации. Главная задача поликлиники – оказание качественной и квалифицированной медицинской помощи прикрепленному населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

В Инфокиоске, расположенном для удобства пациентов в холле поликлиники, можно получить всю полезную информацию: график приема врачей, информацию о прикреплении к поликлинике, статусе застрахованности, а также оставить отзыв о работе поликлиники.

Социальные работники медико-социального окна предоставляют консультативную помощь пациентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. К каждому человеку – индивидуальный подход. Связь с пациентами – постоянная. При посещении поликлиники многодетных семей, детей-инвалидов социальные работники сопровождают их на прием к врачу, на прохождение лабораторных и диагностических процедур.

Ханс Клюге интересовался, как проводится вакцинация населения. Сауле Смагулова отметила, что профилактические прививки проводятся в соответствии с Национальным календарем прививок и предыдущим прививочным анамнезом. В среднем в поликлинике проводится 30-35 вакцинаций в день.

Представители ВОЗ также посетили проектный офис министерства здравоохранения, расположенный в поликлинике.

Главная цель проектного офиса - реализация Плана мероприятий по развитию ПМСП, утвержденного распоряжением Премьер-министра РК. Поставлены задачи снизить нагрузки на врача ПМСП, повысить доступность услуг для сельской местности и другие.

По итогам встречи Ханс Клюге отметил, что в поликлинике предоставляется целый комплекс услуг социального и медицинского характера. Он высоко оценил деятельность поликлиники в соответствие Астанинской декларации по ПМСП, принятой в 2018 году. Основной принцип этого документа - развитие и улучшение доступности первичной медико-санитарной помощи.

Ханс Клюге лично побеседовал с врачами и медицинскими сестрами о проводимой работе, горячо пожал руку медсестре кабинета развития ребенка, поздравив ее с тем, что ВОЗ объявил 2020 год Годом медсестры и акушерки, и вспомнил, что его мама посвятила себя этой благородной профессии.

В завершение встречи он искренне поблагодарил медперсонал за огромную работу и пожелал дальнейших успехов в нелегком, но благородном труде.

«Здесь важно даже не то, что вы так прекрасно оснащены и оборудованы, а само отношение медицинских работников к своему делу», - сказал он.

Напомним, сегодня директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Ханс Клюге обсудил вопросы здравоохранения со с пикером Сената Парламента РК Даригой Назарбаевой, а также встретился с Премьер-Министром Аскаром Маминым.