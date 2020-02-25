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Директор еще одного ломбарда взят под стражу в Павлодаре

25 Февраля 2020 13:01
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Директор еще одного ломбарда взят под стражу в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре суд на два месяца поместил под стражу регионального директора ТОО «Estate Ломбард», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Постановлением специализированного следственного суда города Павлодар от 24 февраля 2020 года удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела центрального отдела полиции управления полиции Павлодара, согласованное с прокурором Павлодара, о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении регионального директора ТОО «Estate Ломбард», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере» УК РК сроком на два месяца», - сообщила журналистам пресс-служба Павлодарского областного суда.

В числе оснований санкционирования было то, что он может воспрепятствовать объективному расследованию дела из-за занимаемой должности, отметили в пресс-службе.

«Также учтено, что он подозревается в совершении тяжкого преступления с причинением особо крупного ущерба. Ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности», - добавили в суде.

Напомним, ранее в Павлодаре был задержан и водворён в изолятор временного содержания региональный директор ломбарда по подозрению в мошенничестве. Позже следственное управление департамента полиции Павлодарской области начало досудебное расследование в отношении ТОО «Гарант 24» и ТОО «Estate Ломбард» по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК РК. Чтобы установить причины и обстоятельства этого случая, создали следственно-оперативную группу. Региональные директора ТОО «Гарант 24» и ТОО «Estate Ломбард» были задержаны и водворены в ИВС.

22 февраля сообщалось о задержании директоров ломбардов в Восточно-Казахстанской области, Караганде, Таразе, Актау. Ситуацию вокруг ломбардов и якобы захваченного заложника пояснила полиция Атырауской области.



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Ключевые слова: Павлодарская область, Борьба с преступностью, Суды, Судебный процесс,
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Автор:

Антон Гагарин

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