Директор детского лагеря: Со многими коллегами согласны, что должна быть лицензия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» продолжает цикл фоторепортажей о работе летних лагерей отдыха Акмолинской области. На этот раз мы решили узнать, как отдыхают дети в лагерях «Рассвет» в Акколе и «Звездный континент» в Бурабае.



В «Рассвете» размещаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Первым, что бросилось в глаза – уличный туалет. Однако в администрации заверили, что проблема уже решается, и совсем скоро туалет появится внутри корпуса.

«Мы уже сообщили руководству. Нам пообещали, что в следующем году проблему решат. У нас вода подведена к туалету, раковины установлены. С января нам должны выделить деньги на проектно-сметную документацию. В корпусах примерно определили комнаты, где будут располагаться санузлы. Комнаты для этого есть», - прокомментировала сезонный начальник лагеря Анна Досмухамбетова.

В целом, условия в лагере ребят устраивают. Даже есть возможность играть в приставку и принимать частых посетителей.

«Все нормально. Есть PlayStation. На Новый год гости подарили. Никто не обижает. Есть фортепиано. Еда вкусная. Мы даже удивляемся, когда что-нибудь интересное дают. Например, на завтрак молочный суп, колбаса, сыр, масло. Также радуюсь, когда дают толченую картошку с окорочками. Когда гости приезжают, еще круче. Однажды приехали байкеры, боксеры ММА. Они привезли кепки, очки», - рассказывают мальчики.

На первый взгляд, корпуса выглядят чистыми, в одной комнате спят вчетвером.

Однако санитарная служба все же выявила здесь нарушения, о которых сообщила в районную прокуратуру.

«В 2022 году в ходе плановой проверки были выявлены неудовлетворительные результаты лабораторных исследований, отсутствие маркировки кухонной посуды и др. В этом году аналогичные нарушения прокуроры Аккольского района зафиксировали повторно. По результатам лабораторных исследований, допустимый 5%-ый уровень загрязнений превышен в 7 раз», - прокомментировали в ведомстве.

Во втором детском оздоровительном центре «Звездный континент» ТОО «Эдельвейс-2030» три года не проводились проверки из-за введенного моратория. Но в июле этого года местной прокуратуре удалось провести внеплановую проверку. По итогам надзорные органы выявили целый ряд несоответствий санитарным и бытовым требованиям.

В частности, в лагере вместо допустимых 350 детей разместили 410. Выявлены нарушения условий хранения продуктов, отсутствие маркировки разделочного инвентаря, отсутствие двухнедельного перспективного меню, несоблюдение норм питания детей, неудовлетворительное санитарное состояние жилых и вспомогательных помещений, что подтверждают результаты лабораторных исследований.

Информация о всех нарушениях направлена прокурору Акмолинской области.

Директор «Звездного континента» признался, что некоторые меры безопасности лагеря не соблюдались. Но он старается исправить все, что входит в его компетенцию.

«Да, были замечания, но мы их устранили. Что касается переполненности комнат (в некоторых комнатах по 6-7 кроватей), эти кровати стояли до передачи нам в доверительное управление. Фактически в одной комнате по четыре человека спят. Мы не можем убрать кровати, так как это государственное имущество. У нас нет помещения на територии, чтобы вынести их. Это не частный лагерь», - поделился директор лагеря Сергей Урываев.

В беседе с журналистами, директор лагеря признался, что они долго ждали, когда власти обратят внимание на проблемы загородных лагерей.

«Так как работаю с детьми более четверти века, мое личное мнение, мораторий в организации детского отдыха – это не мера поддержки предпринимательства. Отмена лицензионных требований, дежурства полицейских на базе детских оздоровительных центров не пошла на пользу, а наоборот. Наверное, потому и появляются такие проблемные лагеря, которые пользуются такими излишками, а мы потом остаемся под прицелом всех остальных. Сам выхожу с инициативой проведения проверок в лагере. Со многими коллегами считаем, что должна быть лицензия», - отметил Сергей Урываев.

По словам директора лагеря, нет четких требований, нормативно-правового документа, что должно быть в детских лагерях.

«Департамент по контролю в сфере образования Акмолинской области недавно отправил шаблон. У нас есть четкое понимание: должно быть санэпидзаключение, заключение ЧС, антитеррористический паспорт, сотрудники должны пройти такое обучение. Есть хотя бы моменты, на которые нужно обратить внимание. Но все носит рекомендательный характер. Должна быть жесткая регламентация. Хочешь работать в этой сфере, должен соответствовать», - считает он.

На запрос МИА «Казинформ» о том, не выявлены ли в данных лагерях просроченные продукты, в ведомстве ответили, что за указанный период жалоб и обращений по несоблюдению условий хранения пищевых продуктов, режима проветривания и проведения влажной уборки не поступало. Фактов массового отравления детей в вышеуказанных ДОЦ не зафиксировано.

Напомним, что прокуратура Акмолинской области проводит проверку по детским лагерям региона. О результатах объезда мы обязательно расскажем в следующем материале.