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Директор детсада получил выговор после грубого обращения с ребенком в Караганде

7 Февраля 2023, 22:32
Директор детсада получил выговор после грубого обращения с ребенком в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как воспитатель дергала за волосы девочку. Городской отдел образования сообщил результаты служебной проверки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространилось видео с камер видеонаблюдения детского сада «Арман», который находится в Караганде.

В описании под видео автор публикации пишет, что в ясли-саду «Арман», который находится в 12-м микрорайоне в Майкудуке, воспитатель дергает девочку за волосы.«Это я случайно увидела на видео. Родители этой девочки не знают, наверное, кому оставляют ребенка. Вот такое отношение у нас к детям. Вчера приезжал цирк в этот сад и вот так к детям там относятся», - пишет автор публикации.

После данного инцидента городской отдел образования провел служебную проверку в детском саду.

«Проверка детского сада «Арман» города Караганды завершена. По результатам служебного расследования помощник воспитателя уволена согласно пункту 3 статьи 49 Трудового кодекса РК. Директору дошкольной организации вынесено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Хотим напомнить, что применение методов физического, морального и психологического насилия по отношению к детям не допускается. Любое грубое обращение и нарушение педагогической этики будет рассматриваться в рамках закона, вплоть до увольнения», - сообщили в отделе образования города Караганды.


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