21:09, 01 Октябрь 2021 | GMT +6
Директор больницы подозревается в получении взяток от врачей в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Досудебное расследование началось в отношении директора больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Он подозревается в получении взяток от своих подчиненных из надбавок, выданных для поощрения работников, принимавших участие в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей», - сообщается в Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции.