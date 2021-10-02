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    21:09, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Директор больницы подозревается в получении взяток от врачей в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Досудебное расследование началось в отношении директора больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Он подозревается в получении взяток от своих подчиненных из надбавок, выданных для поощрения работников, принимавших участие в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей», - сообщается в Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции.


    Теги:
    Здравоохранение Борьба с коррупцией Карагандинская область
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