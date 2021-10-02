Директор больницы подозревается в получении взяток от врачей в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Досудебное расследование началось в отношении директора больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Он подозревается в получении взяток от своих подчиненных из надбавок, выданных для поощрения работников, принимавших участие в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей», - сообщается в Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции.