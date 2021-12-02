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Дирекция по строительству ЛРТ показала отрицательный финансовый результат по итогам 2020 года

2 Декабря 2021 18:40
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Дирекция по строительству ЛРТ показала отрицательный финансовый результат по итогам 2020 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дирекция по строительству ЛРТ показала отрицательный финансовый результат по итогам 2020 года. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ержан Диханбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Дирекция по строительству ЛРТ создана постановлением акимата в 2016 году с целью выполнения функций технического заказчика по проекту ЛРТ. Согласно уставу, основным видом деятельности является оказание услуг по управлению проектами. Общая штатная численность предприятия составляет 85 человек. А по факту работают 38 человек. Дирекция не финансируется напрямую из бюджета, а финансируется за счет сметы стройки. На протяжении пяти лет обеспечивает техническое сопровождение проекта лишь 50% численность персонала. Работники предприятия неоднократно отправлялись в отпуска без содержания. За 2020 год получен отрицательный финансовый результат. Основной причиной полученного убытка является приостановление финансирования проекта со стороны заказчика, в том числе, из-за пандемии», - сказал заместитель руководителя управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Из-за невозможности прибытия иностранных специалистов было ограничено производство работ по проекту. По словам Е. Диханбаева, это привело к снижению доходов от основной деятельности дирекции.



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#Нур-Султан   #Транспорт  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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