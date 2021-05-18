Дипмиссия в Страсбурге преобразована в Генконсульство Казахстана

СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Состоялось официальное открытие Генерального консульства Республики Казахстан в городе Страсбург (Франция), созданного в результате преобразования действовавшей в этом городе дипломатической миссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В церемонии приняли участие Посол Казахстана во Франции Жан Галиев, Первый заместитель Председателя Регионального совета региона Большой Восток Жан-Люк Боль, Сенатор Парламента Франции Андрэ Рейшар, Заместитель Генерального секретаря Совета Европы Бьёрн Берге, а также представители префектуры региона, мэрии города, дипкорпуса и казахстанские студенты.

Посол подчеркнул, что открытие Генерального консульства важно для защиты интересов наших граждан, децентрализации двусторонних отношений и выведения сотрудничества с европейскими структурами на новый уровень.

Для Казахстана Франция – стабильный на международной арене стратегический партнер и надежный друг. Франция стала первым государством-членом Европейского союза, подписавшим Договор о стратегическом партнерстве с Казахстаном. Нур-Султан остаётся единственным партнёром такого уровня для Парижа в Центральной Азии.

С учетом уникальности региона, воплотившего всю историю государственного, экономического и культурного становления не только Франции, но и всей Европы, перед Генконсульством стоят задачи по защите интересов граждан Казахстана, предоставления консульско-правовых услуг, продвижения торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Высокопоставленные представители Франции и Совета Европы выразили уверенность, что интенсификация контактов и регулярный диалог будут способствовать углублению и расширению сотрудничества с регионом Большой Восток, а также наполнит новым содержанием взаимодействие с институтами старейшей европейской организации.

Так, Б. Берге отметил, что Казахстан, будучи мостом для Европы в Центральную Азию, остается для Совета Европы давним и главным партнером в регионе.

В свою очередь, Ж. Боль, приветствуя открытие Генконсульства в столице Европы, пообещал всесторонне содействовать наращиванию партнерства.

Авторитетный и опытный политик А. Рейшар подчеркнул, что, являясь членом группы межпарламентской дружбы с Центральной Азией в Сенате Франции, считает себя сторонником Казахстана, где неоднократно бывал с визитами. Потенциалом и перспективами нашей страны он был впечатлен в ходе посещения Экспо-2017.

Справочно: В юрисдикцию Генерального консульства входит территория французского региона Большой Восток, включающего десять департаментов. Его основу составляют исторические провинции Эльзас, Лотарингия, Шампань и Вогезы, располагающие сегодня высокоразвитой промышленностью и мощным экономическим потенциалом. Машиностроение, металлургия, химия, фармацевтика, электротехника, сельское хозяйство, агроиндустрия и «зеленая экономика» вырабатывают ежегодно до 150 млрд. евро регионального ВВП и выводят Большой Восток на лидирующие позиции во Франции. С населением в 5,5 млн. чел. и территорией соизмеримой по размерам со Швейцарией регион уверенно сохраняет конкурентные преимущества на европейском и мировом рынке. Регион имеет большой потенциал для развития инвестиционного и технологического сотрудничества с Казахстаном.