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вчера 19:09
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Дипмиссия РК продолжает работу в Кабуле в ограниченном составе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дипломатическая миссия Казахстана в Афганистане во главе с Послом Алимханом Есенгельдиевым продолжает работу в Кабуле. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
По информации МИД нашей страны, в посольстве Казахстана осталось ограниченное число сотрудников, часть из них ранее вернулась из соображений безопасности.
Ситуация в Афганистане остаётся напряжённой. По данным Ассошиэйтед Пресс, движение Талибан взяло под контроль столицы провинций Пактика и Кунар и приблизилось к Кабулу. Группировка, напомним, контролирует уже две трети страны.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал «Талибан» (организация, запрещенная в Казахстане) немедленно прекратить наступление и начать переговоры в интересах Афганистана и его народа.
«Послание международного сообщества тем, кто встал на тропу войны, должно быть предельно ясным: захват власти военной силой – это проигрышное предприятие. Это может привести только к затяжной гражданской войне или к полной изоляции Афганистана», – сказал Гутерриш, выступая перед журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. «Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля», – считает Генеральный секретарь
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