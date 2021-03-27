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Дипломы 10 казахстанских ВУЗов признаются в Узбекистане без нострификации

Автор:  
Мадибек Джанибеков
27 Марта 2021, 19:00
Дипломы 10 казахстанских ВУЗов признаются в Узбекистане без нострификации

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Дипломы 10 казахстанских ВУЗов, вошедших в топ-1000 международных рейтингов, признаются в Узбекистане и нострифицируются без экзаменов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Государственная инспекция по надзору и качеством образования Республики Узбекистан обнародовала список зарубежных образовательных учреждений, дипломы которых признаются и нострифицируются напрямую без специальных испытаний.

В новом документе значатся высшие учебные заведения, входящие в первую тысячу международных образовательных учреждений, признанных такими мировыми рейтингами, как Times Higher Education, The Academic Ranking of World Universities, Quacquarelli Symonds World University Rankings и Times Higher Education.

В данном рейтинге представлены: КазНУ им.Аль-Фараби, ЕНУ им.Гумилева, Южно-Казахстанский университет им.Ауэзова, КазНТУ им.Сатпаева, КазНАУ, КазНПУ им.Абая, КБТУ, КИМЭП, КарГТУ, КазУМОи МЯ им.Абылай хана.


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