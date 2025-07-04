Дипломы выпускникам КазНУ имени аль-Фараби будут вручать до 12 июля

В этом году университет окончили 7080 студентов. Из них 5410 получили степень бакалавра, 1163 – магистра, 507 – докторанта. 1404 выпускника стали обладателями дипломов с отличием.

В мероприятиях вместе с выпускниками участвуют родители, родственники с маленькими детьми, а также многочисленные друзья, мобилографы и фотографы.

Торжественные церемонии проходят ежедневно в центре Farabi Hub университета, который занимает площадь 5000 квадратных метров. В центре размещены: LED-экран, два баннера, звуковая аппаратура, трибуна для выступлений, две фотозоны, а также 800 посадочных мест для родителей и родственников.

Фото: КазНУ имени аль-Фараби

Для проведения церемонии был утвержден единый сценарий и регламент вручения дипломов.

В центре Farabi Hub обеспечены все условия: работают кондиционеры, охлаждающие вентиляторы, буфет и медицинский пост. Внешняя территория также оформлена – установлены баннеры и скамейки.

На территории кампуса размещены карты «КазНУ-града» и указатели с месторасположением центра Farabi Hub. В частности, карты расположены у арки КазНУ, автостоянки, памятника аль-Фараби, здания филиала СЗПУ, Аллеи библиотеки аль-Фараби и часовой стелы.

Фото: КазНУ имени аль-Фараби

Также администрацией университета были выделены два автобуса. Для удобства гостей организована развозка от улицы Тимирязева до центра Farabi Hub – для выпускников, их родителей и родственников.

Всем предоставлено разрешение на въезд на территорию университета, а также выделено специальное место на автостоянке.