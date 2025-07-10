Дипломы получили первые выпускники Международной школы журналистики

Международная школа журналистики делает ставку не только на теорию, но и на международный опыт и практику. Этот факт подтверждает образовательная неделя с телеканалом Al Jazeera, прошедшая в апреле 2024 года. Международное сотрудничество продолжится и с начала нового учебного года — лекции для студентов и преподавателей будут читать не только эксперты из Al Jazeera, но и специалисты Медиакорпорации Китая CMG.

Первыми выпускниками уникальной программы «Журналистика: аналитика и расследования» Международной школы журналистики стали 25 человек. Программа состояла их четырех ключевых направлений: журналистика, право, экономика и IT. Обучение проводилось на казахском и русском языках. Все выпускники прошли практику в ведущих казахстанских редакциях и реализовали медиапроекты, которые были опубликованы в 11 СМИ.

Фото: MNU

Церемония вручения дипломов состоялась на открытой площадке у здания Maqsut Narikbayev University в атмосфере торжественности и поддержки.

Дипломы первому выпуску Международной школы журналистики вручили заместитель директора Телерадиокомплекса Президента РК Аскар Джалдинов, председатель правления MNU Талгат Нарикбаев и депутат Мажилиса Парламента Асхат Аймагамбетов.

Фото: MNU

В общей сложности выпускниками MNU в этом году стали 828 человек, в том числе 698 обладателей степени бакалавра и 130 обладателей степени магистра. Наибольшее количество молодых специалистов выпустила Высшая школа права (271 бакалавр и 69 магистр). Выпускников поздравил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

Фото: MNU

Праздничную атмосферу дополнило выступление хэдлайнера вечера — исполнителя ALEM.