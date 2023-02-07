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Дипломаты в Турции устанавливают связи с казахстанцами - МИД

7 Февраля 2023, 17:35
Дипломаты в Турции устанавливают связи с казахстанцами - МИД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дипломатами в Турции ведется активная работа по установлению связей с гражданами Казахстана. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас нашими дипломатами в Турции ведется активная работа по установлению связей с гражданами Казахстана, находящимися в этой стране. Были разосланы соответствующие информационные сообщения среди студентов. К работе также подключены почетные консулы Казахстана в провинциях Мерсин и Конья для помощи и координации наших граждан», - сказал Айбек Смадияров в ходе брифинга в МИД.

«Почетный консул - гражданин Турции Ахмет Будан обеспечил проживание 25 гражданам Казахстана, в том числе 19 студентам. Сегодня эти 19 студентов с помощью почетного консула были доставлены в Анкару и далее они вечером вылетят в Казахстан рейсом «Анкара - Астана», - отметил он.

По информации Айбека Смадиярова, почетный консул в городе Конья Мустафа Кабакчы оказал содействие в перемещении из Аданы в Стамбул 12 казахстанским студентам.

По данным МИД, в Турции могут находиться около 75 тысяч граждан Казахстана.

Айбек Смадияров также заявил, что дипломаты в Турции находятся на постоянной связи с управлением по ЧС Турции.

До настоящего времени пострадавших или погибших граждан Республики Казахстан в списках не значится.


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