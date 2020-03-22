Дипломаты организовали празднование Наурыза для соотечественников в аэропортах РФ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – На сегодня в московских аэропортах находятся 156 казахстанцев, прилетевших из Вьетнама, Доминиканской Республики, Таиланда, Кубы, Шри-Ланки, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в России.

После повсеместного введения из-за ситуации по коронавирусу в большинстве стран мира запрета на въезд иностранцев, в российских аэропортах вынужденно оказались граждане РК, возвращавшиеся домой транзитом из других государств.

При содействии казахстанских дипломатов 105 человек уже вернулись на родину. Однако люди продолжают прибывать. До 30 марта включительно в Россию ожидается прибытие еще около 500 транзитных пассажиров.

Но даже в таких стесненных обстоятельствах находится время для позитива. Сотрудники посольства РК в РФ, круглосуточно дежурящие в московских аэропортах, не только обеспечивают соотечественников горячим питанием и водой, но и организовали для них скромное празднование Наурыза. Дипломаты рассчитывают, что это хоть как-то скрасит вынужденное заточение в ожидании скорого возвращения на родину.